Cikalleshi için skandal iddia fos çıktı

- Beşiktaş ile oynanan lig maçında 21 kişilik kadrosunda 13 yabancı futbolcu bulundurarak kural ihlali yapan Akthisar Belediyespor ile ilgili bugün gündeme düşen ikinci kural ihlali iddiası fos çıktı.Akhisar Belediyesporlu futbolcu Cikalleshi'nin bu sezon üç farklı takımın formasını giydiği ve kural ihlali yaptığı iddia edilmesi "skandal" başlığı ile kamuoyuna duyurulurken, Sporx.com Aksiharlı futbolcunun aynı sezon içinde üç farklı takımda oyamasıyla ilgili talimat maddesine ulaştı.Bu sezon Süper Ligde Göztepe ve PTT 1.ligde Osmanlıspor forması giyen Cikalleshi, TFF'nin profesyonel futbolcular transfer ve tescil talimatının ilgili 11. maddesinin 5. fıkrasına göre Akhisarspor'a transferine ve oynamasına izin tanıyor.İlgili maddenin "Bir sezon içinde aynı ligdeki iki kulübe tescil edilerek her iki kulübün resmi müsabakasında oynamış olan futbolcuların üçüncü bir kulübe tescilinin ve müsabakalara katılmasına oynadığı ligden farklı bir lige transfer halinde izin verilir" demesi skandal iddiayı çürütmüş oldu.