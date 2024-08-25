Trendyol 1. Lig'in üçüncü haftasında konuk ettiği Central Hospital Ümraniyespor'a 1-0 yenilen MKE Ankaragücü'nün Teknik Direktörü Cihat Arslan, sakat oyuncuların iyileşmesiyle takımın hak ettiği yerde olacağını söyledi.



Arslan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuna coşkulu başladıklarını, oyunu domine ettiklerini belirterek, "Taraftarımız takımı ateşledi, pozisyonlar bulduk. Duran toplara da çalışmıştık, son vuruşları yapabilseydik, maçta biz öne geçebilseydik farklı olabilirdi. 35. dakikadan sonra bir 6-7 dakika topu onlara verdik, o sıralarda da geriye koşmayan oyuncularımız ve tabii ki golü yedik, kötü bir gol yedik." dedi.



Devre arasında oyuncu değişiklikleriyle, iki santrafor ile coşkuyu yakalamaya çalıştıklarını ifade eden Arslan, "Hücumcu bekleri de organize etmeye çalıştık, pozisyonlar bulduk ama son vuruşlar biraz gelmedi, kaleci kurtardı. Gol atmada biraz sıkıntı yaşadık, yoksa zaman zaman tempoyu kaybediyorsunuz, devamlı maçı domine etmek kolay değil. Çerçeveyi bulamayınca kötü bir akşam oldu, hakem açısından da kötü bir akşam oldu, zaten hakem de bu maçı yönetemedi. Ofsaytlar için bir şey demiyorum, VAR'dan döndüğüne göre muhakkak ofsayttır." diye konuştu.



Hakemin, rakibin devamlı olarak vakit geçirmesine çok müsaade ettiğini söyleyen Arslan, "Üzgünüm ama takımın bir reaksiyonu var, sakatlarımız çok var, sakatlıkların iyileşmesiyle birlikte muhakkak bu takım hak ettiği yerde olacaktır, ondan şüphem yok." ifadesini kullandı.



Arslan, kadro derinliği iyi olmasına rağmen maçların kaybedilmesine ilişkin soru üzerine de şöyle konuştu:



"Bazı silahlarımızı kullanamadık, Tolga Ciğerci'nin ciddi bir sakatlığı oluştu, alt ayak tendonundan iğne oldu. Mahmut Tekdemir bu sabahki antrenmandan sonra dizinde his kaybı söyledi. Cephas, herkese meydan okuyarak gelmedi, gelmiyor. Bu sefer alternatif anlamda biraz sıkıntılar yaşıyoruz. Yerli alternatifimizde de sıkıntılar yaşamaya başladık. Kitsiou'yu sokmamız da bir riskti, bunlar tamamlandığında çok farklı bir Ankaragücü muhakkak olacak."





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