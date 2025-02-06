Chukwueze Beşiktaş'a önerildi!

Serie A ekiplerinden Milan forması giyen Samuel Chukwueze, menajerler tarafından Beşiktaş'a önerildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Instagram
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Chukwueze Beşiktaş'a önerildi!
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06 Şubat 2025 09:10
Milan'dan ayrılma ihtimali bulunan Samuel Chukwueze'nin yeni adresi Türkiye olabilir. Nijeryalı, menajerler aracılığıyla Beşiktaş'a önerildi. Edinilen bilgilere göre;

Milan'ın kadroda revizyona gideceği ve yeni sezon planlaması doğrultusunda takımdan ayrılabilecek isimler arasında Chukwueze de yer alıyor. Siyah-beyazlılar, Solskjaer'in 25 yaşındaki sağ kanada onay vermesi halinde görüşmelere başlayacak.

PERFORMANSI

Bu sezon Milan formasıyla 19 maça çıkan Nijeryalı oyuncu, 2 gol 2 asistlik performans sergiledi.
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