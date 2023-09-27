Christian Wulff'tan Galatasaray'a ziyaret

Eski Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff, Galatasaray Kulübünü ziyaret etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
Abone Ol
Christian Wulff'tan Galatasaray'a ziyaret
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Eylül 2023 18:55
Son güncelleme 27 Eylül 2023 19:17
Eski Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff, Galatasaray Kulübüne ziyarette bulundu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta gerçekleştirilen ziyaret öncesi Christian Wulff ve beraberindeki heyet, Galatasaray Stadyum Müzesi'ni gezdi.

Christian Wulff, daha sonra Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur ile görüştü.

Görüşmede ikili ilişkilerin daha iyiye gitmesi yönünde istişarede bulunuldu.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery