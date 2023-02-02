Cherif Ndiaye: 'Hayal kırıklığı oldu'

Adana Demirspor'un yeni transferi Cherif Ndiaye, 1-1 sona eren Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Skor sebebiyle hayal kırıklığı yaşadıklarını söyleyen Ndiaye, "Hayal kırıklığı yaşadık. İlk golü biz bulmuştuk. Son dakikalarda gol yedik ve sahadan beraberlikle ayrıldık. Bir sonraki maça daha sıkı çalışıp yolumuza devam edeceğiz." dedi.
Ndiaye, maçta Adana Demirspor'un tek golünü kaydetti.
Skor sebebiyle hayal kırıklığı yaşadıklarını söyleyen Ndiaye, "Hayal kırıklığı yaşadık. İlk golü biz bulmuştuk. Son dakikalarda gol yedik ve sahadan beraberlikle ayrıldık. Bir sonraki maça daha sıkı çalışıp yolumuza devam edeceğiz." dedi.
Ndiaye, maçta Adana Demirspor'un tek golünü kaydetti.
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