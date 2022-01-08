Chelsea şov! 20 dakikada tur geldi...

İngiltere FA Cup 3. tur mücadelesinde Chelsea, sahasında Chesterfield ile karşılaştı.
Stamford Bridge'de oynanan mücadeleyi Chelsea 5-1 kazandı.
Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Werner, 18. dakikada Hudson-Odoi, 20. dakikada Lukaku, 39. dakikada Christensen ve 55. dakikada penaltıdan Ziyech kaydetti. Chesterfield'in tek golü ise 80. dakikada Asante'den geldi.
Chelsea, bu sonuçla kupada bir üst tura yükseldi.
Stamford Bridge'de oynanan mücadeleyi Chelsea 5-1 kazandı.
Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Werner, 18. dakikada Hudson-Odoi, 20. dakikada Lukaku, 39. dakikada Christensen ve 55. dakikada penaltıdan Ziyech kaydetti. Chesterfield'in tek golü ise 80. dakikada Asante'den geldi.
Chelsea, bu sonuçla kupada bir üst tura yükseldi.