Chelsea şov! 20 dakikada tur geldi...

İngiltere FA Cup 3. tur mücadelesinde Chelsea, sahasında Chesterfield'ı 5-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Chelsea şov! 20 dakikada tur geldi...
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08 Ocak 2022 22:30
İngiltere FA Cup 3. tur mücadelesinde Chelsea, sahasında Chesterfield ile karşılaştı.

Stamford Bridge'de oynanan mücadeleyi Chelsea 5-1 kazandı.

Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Werner, 18. dakikada Hudson-Odoi, 20. dakikada Lukaku, 39. dakikada Christensen ve 55. dakikada penaltıdan Ziyech kaydetti. Chesterfield'in tek golü ise 80. dakikada Asante'den geldi.

Chelsea, bu sonuçla kupada bir üst tura yükseldi.

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