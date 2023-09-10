Chelsea'nin forvet hattına düşündüğü 3 isim!

Gerçekleştirdiği transferlerle transfer döneminde adından çokça söz ettiren Chelsea, Ocak ayı transfer dönemi için şimdiden kolları sıvadı.



İngiliz basınında yer alan habere göre; Chelsea teknik direktörü Mauricio Pochettino, forvet hattına takviye istiyor. Bu doğrultuda Chelsea, Pochettino'nun talimatıyla gündemine 3 ismi aldı.



IVAN TONEY LİSTEDE



Chelsea'nin listesinin ilk başında Brentford'da forma giyen Ivan Toney'in olduğu belirtildi. Bahis oynadığı gerekçesiyle Ocak ayına kadar karşılaşmalardan men cezası olan Toney için Londra ekibinin girişimlere başlayacağı öne sürüldü.



OLLIE WATKINS'TE GÜNDEMDE



Chelsea'de diğer aday Aston Villa'da forma giyen Ollie Watkins. İngiliz devinin listesinde Aston Villa'da gol yollarında oldukça etkili performans sergileyen Watkins'in de olduğu ifade edildi.



SON ADAY SESKO



Pochettino'nun listesindeki son isim ise Leipzig'e yeni transfer olan Benjamin Sesko... İddialara göre Chelsea, 79 maçta 29 gol attıktan sonra yaz ayında Salzburg'dan Leipzig'e transfer olan Slovenyalı milli oyuncu Sesko'yu kadrosuna katabilir. Chelsea'nin 20 yaşındaki genç yetenek ile uzun süreli sözleşme imzalayabileceği belirtildi.







