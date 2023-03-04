Chelsea, kötü gidişe dur dedi!

Chelsea, ligde sahasında Leeds United'ı 1-0 mağlup etti. Londra ekibi, ligde 5 maç sonra galip geldi.

Haber; Sporx.com
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Chelsea, kötü gidişe dur dedi!
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04 Mart 2023 19:54
İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Chelsea, sahasında Leeds United ile karşı karşıya geldi. Chelsea, Stamford Bridge'de oynanan maçı 1-0 kazandı.

Karşılaşmada Chelsea'ye galibiyeti getiren golü 53. dakikada Wesley Fofana attı.

Bu sonucun ardından Chelsea, ligde tam 5 hafta sonra galip geldi.

Chelsea, bu galibiyetle 34 puana yükseldi. Leeds United ise 22 puanda kaldı.

Ligin gelecek haftasında Chelsea, Leicester City deplasmanına gidecek. Leeds United, sahasında Brighton'u ağırlayacak.

Görsel Kaynak: Chelsea / Twitter

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