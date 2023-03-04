İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Chelsea, sahasında Leeds United ile karşı karşıya geldi. Chelsea, Stamford Bridge'de oynanan maçı 1-0 kazandı.
Karşılaşmada Chelsea'ye galibiyeti getiren golü 53. dakikada Wesley Fofana attı.
Bu sonucun ardından Chelsea, ligde tam 5 hafta sonra galip geldi.
Chelsea, bu galibiyetle 34 puana yükseldi. Leeds United ise 22 puanda kaldı.
Ligin gelecek haftasında Chelsea, Leicester City deplasmanına gidecek. Leeds United, sahasında Brighton'u ağırlayacak.
Görsel Kaynak: Chelsea / Twitter
Karşılaşmada Chelsea'ye galibiyeti getiren golü 53. dakikada Wesley Fofana attı.
Bu sonucun ardından Chelsea, ligde tam 5 hafta sonra galip geldi.
Chelsea, bu galibiyetle 34 puana yükseldi. Leeds United ise 22 puanda kaldı.
Ligin gelecek haftasında Chelsea, Leicester City deplasmanına gidecek. Leeds United, sahasında Brighton'u ağırlayacak.
Görsel Kaynak: Chelsea / Twitter
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ