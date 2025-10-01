Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında Chelsea ile Benfica karşı karşıya geldi. Jose Mourinho, yıllar sonra Benfica'nın başında yeniden Stamford Bridge'e çıktı. Mücadelede kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi Chelsea oldu.
Chelsea, 18. dakikada Richard Rios Montoya'nın ters vuruşu sonrası gelen golle maçı kazandı.
Bu galibiyet sonrası Chelsea puanını 3 yaptı. Benfica henüz puanla tanışamadı.
Şampiyonlar Ligi'nde bir sonraki hafta Chelsea, Ajax'ı ağırlayacak. Benfica, Newcastle United'a konuk olacak.
Chelsea, 18. dakikada Richard Rios Montoya'nın ters vuruşu sonrası gelen golle maçı kazandı.
Bu galibiyet sonrası Chelsea puanını 3 yaptı. Benfica henüz puanla tanışamadı.
Şampiyonlar Ligi'nde bir sonraki hafta Chelsea, Ajax'ı ağırlayacak. Benfica, Newcastle United'a konuk olacak.