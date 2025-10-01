30 Eylül
Galatasaray-Liverpool
1-0
30 Eylül
Kairat Almaty-Real Madrid
0-5
30 Eylül
Atalanta-Club Brugge
2-1
30 Eylül
Pafos FC-Bayern Munih
1-5
30 Eylül
Chelsea-Benfica
1-0
30 Eylül
Inter-Slavia Prag
3-0
30 Eylül
Atletico Madrid-E. Frankfurt
5-1
30 Eylül
Marsilya-Ajax
4-0
30 Eylül
Bodo/Glimt-Tottenham
2-2

Chelsea, Jose Mourinho'yu üzdü

Jose Mourinho yönetimindeki Benfica, Portekizli teknik adamın eski takımı Chelsea'ye deplasmanda kaybetti.

Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında Chelsea ile Benfica karşı karşıya geldi. Jose Mourinho, yıllar sonra Benfica'nın başında yeniden Stamford Bridge'e çıktı. Mücadelede kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi Chelsea oldu.

Chelsea, 18. dakikada Richard Rios Montoya'nın ters vuruşu sonrası gelen golle maçı kazandı.

Bu galibiyet sonrası Chelsea puanını 3 yaptı. Benfica henüz puanla tanışamadı.

Şampiyonlar Ligi'nde bir sonraki hafta Chelsea, Ajax'ı ağırlayacak. Benfica, Newcastle United'a konuk olacak.

  
