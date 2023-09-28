Chelsea, Eylül ayında ilk golünü attı ve turladı!

Chelsea, Eylül ayındaki ilk golünü Brighton'u İngiltere Lig Kupası maçında 1-0 mağlup etti ve tur atladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Chelsea, Eylül ayında ilk golünü attı ve turladı!
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27 Eylül 2023 23:49
Son güncelleme 28 Eylül 2023 00:36
İngiltere Lig Kupası 3. Turu'nda Chelsea ile Brighton & Hove Albion karşı karşıya geldi. Mücadele tur atlayan taraf 1-0'lık skorla Chelsea oldu.

Chelsea'ye galibiyeti getiren golü 50. dakikada Nicolas Jackson kaydetti.

Mauricio Pochettino yönetiminde ligde istediği sonuçları alamayan Chelsea, Eylül ayındaki ilk golünü Brighton & Hove Albion'a attı.

Premier Lig'de son 3 maçta 2 kez kaybeden, 1 kez berabere kalan Chelsea, Lig Kupası'nda tur atlayarak biraz olsun moral buldu.

*İngiltere Lig Kupası'nda 4. Tur eşleşmeleri;

Manchester United - Newcastle
Bournemouth - Liverpool
Chelsea - Blackburn
West Ham - Arsenal
Everton - Burnley
Exeter - Middlesbrough
Mansfield - Port Vale
Ipswich - Fulham



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