Chelsea'den üst üste ikinci beraberlik!

İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında Chelsea, Wolverhampton ile deplasmanda karşı karşıya geldi.



Mücadelede iki takımın da atakları sonuç vermedi ve maç 0-0'lık eşitlikle sona erdi.



Bu sonucun ardından Chelsea, hafta arasındaki Everton beraberliğinin ardından bu maçta da puan kaybı yaşadı ve puanı 38 oldu. Wolverhampton ise 25 puana yükseldi.



Ligin bir sonraki haftasında Chelsea, bu kez Aston Villa ile deplasmanda karşılaşacak. Wolves ise Arsenal'e konuk olacak.





İLGİLİ VİDEO