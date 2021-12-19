Chelsea'den üst üste ikinci beraberlik!

İngiltere Premier Lig'de Chelsea, deplasmanda Wolverhampton ile karşı karşıya geldi. Mücadelede gol sesi çıkmadı 0-0 eşitlikle sona erdi. İşte maçtan detaylar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Chelsea'den üst üste ikinci beraberlik!
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19 Aralık 2021 20:02
İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında Chelsea, Wolverhampton ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Mücadelede iki takımın da atakları sonuç vermedi ve maç 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Bu sonucun ardından Chelsea, hafta arasındaki Everton beraberliğinin ardından bu maçta da puan kaybı yaşadı ve puanı 38 oldu. Wolverhampton ise 25 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Chelsea, bu kez Aston Villa ile deplasmanda karşılaşacak. Wolves ise Arsenal'e konuk olacak.


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