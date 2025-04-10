Chelsea'den Rodrygo'ya 120 milyon euro!

Enzo Maresca yönetiminde yeni bir yapılanmaya giden Chelsea, yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek istiyor.



İngiliz ekibinin hücum hattı için hedeflerinden biri Real Madrid forması giyen Rodrygo.



120 MİLYON EURO



Fichajes'te yer alan habere göre, Chelsea, Brezilyalı yıldız için 120 milyon euro bonservis bedeli ödemeye hazır.



Chelsea'nin, Real Madrid'de Vinicius Junior ve Kylian Mbappe gibi isimlerin arkasında kalan Rodrygo'yu takımda ana isimlerden biri olarak düşündüğü 24 yaşındaki futbolcuyu bu düşünceyle ikna etmek istediği öne sürüldü.



BU SEZON PERFORMANSI



Real Madrid'de bu sezon 45 maçta süre bulan Rodrygo, 13 gol attı ve 10 asist yaptı.



Güncel piyasa değeri 100 milyon euro olarak gösterilen Rodrygo'nun Real Madrid ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.



EN PAHALI İSİM OLABİLİR



Rodrygo, transferin söz konusu bonservise gerçekleşmesi durumunda Real Madrid'in en pahalı satışı olabilir. İspanyol devinde en pahalı satış rekoru şu anda Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'da. Real Madrid, Ronaldo'yu 2018 yazında 117 milyon euro bedelle Juventus'a göndermişti.



