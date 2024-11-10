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Chelsea'de Nkunku'dan ayrılık kararı

Chelsea'de istediği kadar süre alamayan Christopher Nkunku, bu durumun düzelmemesi halinde yazın takımdan ayrılabilir.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Chelsea'de Nkunku'dan ayrılık kararı
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10 Kasım 2024 14:43
Premier Lig'de zirve yarışını kovalayan Chelsea'de sürpriz bir gelişme yaşandı.

Sky Sports'un haberine göre; Chelsea'de istediği kadar süre alamayan Christopher Nkunku, bu durumun düzelmemesi halinde yazın takımdan ayrılabilir.

Haberde, Fransız hücum oyuncusunun kışın takımdan ayrılmayı asla düşünmediği ve kararını sezon sonunda vereceği belirtildi.

Bu sezon Chelsea ile 16 resmi maça çıkan 26 yaşındaki yıldız oyuncu, bu maçlarda 10 gol 1 asistlik performans gösterdi.

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