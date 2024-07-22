Chamberlain'e Ada'dan iki talip var!

Brentford ve Fulham, Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen Alex Oxlade-Chamberlain ile ilgileniyor.

Haber; DHA, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Chamberlain'e Ada'dan iki talip var!
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22 Temmuz 2024 12:28
Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst tarafından gelecek sezonun kadrosunda düşünülmeyen ve siyah-beyazlı ekibin Slovenya kampının kadrosuna dahil edilmeyen Alex Oxlade-Chamberlain için İngiliz basınında transfer iddiaları yer almaya devam ediyor.

Beşiktaş ile Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan İngiliz orta saha oyuncusu, Premier Lig ekipleri Brentford ve Fulham ile görüşmelerde bulunuyor.

Adı bir süre önce eski takımı Southampton ile de anılan tecrübeli orta saha oyuncusu, kiralık olarak da siyah-beyazlı takımdan ayrılabilir.

Beşiktaş'ın da kadroda düşünülmeyen Chamberlain'e takımdan ayrılması için kolaylık göstermesi bekleniyor.

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