CEV Şampiyonlar Ligi: Fenerbahçe-Olympiakos

Voleybol Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'nun 3. haftasında Fenerbahçe Medicana, perşembe günü deplasmanda Yunan ekibi Olympiakos ile karşılaşacak.
Atina'daki Melina Merkouri Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 20.00'de başlayacak.
Dört takımın mücadele ettiği grupta çıktığı 2 maçın birini kazanan, diğerinden mağlubiyetle ayrılan Fenerbahçe, haftaya 3. sırada girdi.
Oynadığı karşılaşmalarda birer galibiyet ve yenilgi yaşayan Olympiakos ise 2. basamakta yer aldı.
Atina'daki Melina Merkouri Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 20.00'de başlayacak.
Dört takımın mücadele ettiği grupta çıktığı 2 maçın birini kazanan, diğerinden mağlubiyetle ayrılan Fenerbahçe, haftaya 3. sırada girdi.
Oynadığı karşılaşmalarda birer galibiyet ve yenilgi yaşayan Olympiakos ise 2. basamakta yer aldı.