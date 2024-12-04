CEV Şampiyonlar Ligi: Fenerbahçe-Olympiakos

Fenerbahçe Medicana, Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi'nde Olympiakos'a konuk olacak

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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CEV Şampiyonlar Ligi: Fenerbahçe-Olympiakos
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04 Aralık 2024 10:55
Son güncelleme 04 Aralık 2024 11:02
Voleybol Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'nun 3. haftasında Fenerbahçe Medicana, perşembe günü deplasmanda Yunan ekibi Olympiakos ile karşılaşacak.

Atina'daki Melina Merkouri Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 20.00'de başlayacak.

Dört takımın mücadele ettiği grupta çıktığı 2 maçın birini kazanan, diğerinden mağlubiyetle ayrılan Fenerbahçe, haftaya 3. sırada girdi.

Oynadığı karşılaşmalarda birer galibiyet ve yenilgi yaşayan Olympiakos ise 2. basamakta yer aldı.

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