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Cenk Tosun'dan Kagawa'ya mesaj

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Cenk Tosun, kendisi gibi Beşiktaş'ta 23 numarayı giyecek olan yeni transfer Shinji Kagawa için paylaşımda bulundu.

Kaynak: DHA
Cenk Tosun'dan Kagawa'ya mesaj
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31 Ocak 2019 23:36
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da forma giyen eski Beşiktaşlı futbolcu Cenk Tosun, siyah beyazlı takımın yeni transferi Shinji Kagawa'ya mesaj gönderdi.

Beşiktaş'ta forma giydiği dönemde 23 numaralı formayı terleten Cenk Tosun, 23 numaranın yeni sahibi Kagawa'ya bol şans dilerken, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "23 numaralı formaya iyi bak. Kendimden biliyorum, çok uğurludur; sana da bol şans getirsin" ifadelerine yer verdi.

Cenk Tosun'un bu paylaşımı kısa sürede yoğun ilgi gördü.


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