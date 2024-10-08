Cenk Tosun ve Oğuz Aydın kayıp!

Fenerbahçe, bu yaz önemli transferler yaptı.
Belki isim olarak değil ama Beşiktaş'tan gelmiş olması nedeniyle Cenk Tosun ve Galatasaray'ın elinden kapılması ve 6 milyon Euro'luk bonservisi nedeniyle Oğuz Aydın, ilgi çeken transferler arasında yer aldı. Ancak iki oyuncu da bir türlü Mourinho'nun gözüne giremedi.
Cenk, 5 maçta toplam 58 dakika süre bulabildi, skor katkısı veremedi. Oğuz ise 3 karşılaşmada sadece 22 dakika sahada kaldı.
Belki isim olarak değil ama Beşiktaş'tan gelmiş olması nedeniyle Cenk Tosun ve Galatasaray'ın elinden kapılması ve 6 milyon Euro'luk bonservisi nedeniyle Oğuz Aydın, ilgi çeken transferler arasında yer aldı. Ancak iki oyuncu da bir türlü Mourinho'nun gözüne giremedi.
Cenk, 5 maçta toplam 58 dakika süre bulabildi, skor katkısı veremedi. Oğuz ise 3 karşılaşmada sadece 22 dakika sahada kaldı.