Cenk Tosun ve Oğuz Aydın kayıp!

Fenerbahçe'de yeni transferlerden Cenk Tosun ve Oğuz Aydın, teknik direktör Jose Mourinho'nun gözüne giremedi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Cenk Tosun ve Oğuz Aydın kayıp!
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08 Ekim 2024 11:12
Fenerbahçe, bu yaz önemli transferler yaptı.

Belki isim olarak değil ama Beşiktaş'tan gelmiş olması nedeniyle Cenk Tosun ve Galatasaray'ın elinden kapılması ve 6 milyon Euro'luk bonservisi nedeniyle Oğuz Aydın, ilgi çeken transferler arasında yer aldı. Ancak iki oyuncu da bir türlü Mourinho'nun gözüne giremedi.

Cenk, 5 maçta toplam 58 dakika süre bulabildi, skor katkısı veremedi. Oğuz ise 3 karşılaşmada sadece 22 dakika sahada kaldı.

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