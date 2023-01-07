Cenk Tosun rekoru egale etti!

Cenk Tosun, Vodafone Park'ta en çok gol atan oyuncu rekorunu 23 golle egale etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Cenk Tosun rekoru egale etti!
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07 Ocak 2023 19:32
Beşiktaş'ın deneyimli golcüsü Cenk Tosun, siyah beyazlı formayla Vodafone Park'ta en çok gol atan oyuncu rekorunu egale etti.

Kasımpaşa maçının 28. dakikasında ağları havalandıran Cenk Tosun, Vodafone Park çimlerinde 23. kez gol sevinci yaşadı.

Cyle Larin, 41 maçta attığı 23 golle Vodafone Park'ta en fazla gol atan oyuncu rekorunu tek başında elinde tutuyordu.

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