Cenk Tosun derbide forma istedi

Sonradan oyuna girip 2 gol attığı Gençlerbirliği maçında sakatlanan Cenk Tosun 4 hafta aradan sonra takıma geri dönmüştü.



Dizindeki sakatlığı geçen yıldız golcü arayı kapatmak için takım izindeyken bile Ümraniye'de çalışmalarına devam etmişti. Tamamen iyileşen ve kondisyon olarak da iyi seviyeye gelen Cenk, Fenerbahçe maçı öncesi forvetteki forma rekabetine tam kapasite ile döndü. Milli oyuncu derbide oynamak istediğini teknik ekibe iletti.



Tosun, yeniden döndüğü Beşiktaş'ta çıktığı 1 lig maçında 2 gol kaydetti.



