Cenk Tosun derbide forma istedi

Beşiktaş'ta Fenerbahçe maçı öncesi forvetteki forma rekabetine tam kapasite ile dönen Cenk Tosun, derbide oynamak istediğini teknik ekibe iletti.

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Cenk Tosun derbide forma istedi
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19 Mart 2021 13:11
Cenk Tosun
Cenk Tosun
Beşiktaş
Sonradan oyuna girip 2 gol attığı Gençlerbirliği maçında sakatlanan Cenk Tosun 4 hafta aradan sonra takıma geri dönmüştü.

Dizindeki sakatlığı geçen yıldız golcü arayı kapatmak için takım izindeyken bile Ümraniye'de çalışmalarına devam etmişti. Tamamen iyileşen ve kondisyon olarak da iyi seviyeye gelen Cenk, Fenerbahçe maçı öncesi forvetteki forma rekabetine tam kapasite ile döndü. Milli oyuncu derbide oynamak istediğini teknik ekibe iletti.

Tosun, yeniden döndüğü Beşiktaş'ta çıktığı 1 lig maçında 2 gol kaydetti.



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