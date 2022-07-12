Cenk Tosun'dan Valerien Ismael'e övgü

Beşiktaş'ın Viktoria Plzen ile 0-0 berabere kaldığı maç sonrası Cenk Tosun, açıklamalarda bulundu.



Siyah-beyazlı takıma geri dönen Cenk, "Yuvama döndüm. Mutluyum. Kazanmayı hak eden bizdik. Gol pozisyonlarına girdik olmadı. Bunlar idman maçları. Ligin başlamasına uzun süre var. Hocanın yeni sistemi var. Kamp güzel geçiyor. İyi dinlenip, son maçı oynayıp, İstanbul'a döneceğiz." diye konuştu.



Takımın sistemi ve forvet transferleri için konuşan tecrübeli futbolcu, "Hepimiz farklı tipte forvetiz. Bu yüzden hocanın eli güçleniyor. Benim atmadığım zaman diğer arkadaşlarımız gol atacak. 3'lü defans oynuyoruz. Güzel bir sistem. Maçlarda da hocanın istediklerini yapmaya çalışıyoruz. İnşallah hazır olacağız." dedi.



"MODERN FUTBOL OYNATMAYA ÇALIŞIYOR"



"Uzun süredir maç oynamadım. Everton da bazen oyuna giriyordum ama uzun süreli olmuyordu. Yüzde yüz hazır olmadığım için bu maçlar bana iyi geliyor. İnşallah lige kadar hepimiz iyi duruma geleceğiz." sözleriyle açıklamalarını sürdüren 31 yaşındaki futbolcu, takımın teknik direktörü Valerien Ismael için, "Bizim için modern futbol oynatmaya çalışan hocaların Türkiye'ye gelmesi büyük avantaj. Sezon başı doğru bir süre oldu. Ligin başlamasına uzun süre var inşallah iyi olacağız." değerlendirmesini yaptı.





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