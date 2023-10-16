Cenk Tosun: "Bugünü hayal ediyorduk"

Letonya'yı 4-0 yenerek EURO2024'ü garantileyen Türkiye'de Cenk Tosun maçın ardından açıklamalarda bulundu.

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Cenk Tosun: 'Bugünü hayal ediyorduk'
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16 Ekim 2023 00:37
Letonya'yı 4-0 yenerek EURO2024'ü garantileyen Türkiye'de Cenk Tosun maçın ardından açıklama yaptı.

Cenk Tosun yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bugünü hayal ediyorduk. Almanya'da o kadar Türk'ün yaşadığı bir yerde oynanacak turnuvaya gitmeyi başardık. Konya'da her şey çok yolunda gidiyor. Takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Herkesi kutlarım.

Çok iyi oyuncularımız var. Bu gruptan ilk sırada çıkmak istiyoruz. Sonrasında neler olacağını göreceğiz."

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