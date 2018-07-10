Cengiz ve Çağlar'dan tebrik! Barış ve Berke için...

'nin Altınordu'danve'yı transferinin ardından, Altınordu'nun altyapısından yetişen iki yıldız isimden de yorum geldi.Roma forması giyen Cengiz Ünder ve Freiburg'ta oynayan Çağlar Söyüncü, bu iki transfer hakkında kısa bir yorumda bulundu.Cengiz Ünder, Barış ve Berke'yi tebrik ederkenifadelerini kullandı.Çağlar Söyüncü sosyal medya hesabındanmesajını paylaştı.Altınordu Kulübü de transferin ardındanmesajını yayınladı.