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Cengiz ve Çağlar'dan tebrik! Barış ve Berke için...

Altınordu altyapısından yetişen Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü, Berke Özer ve Barış Alıcı'nın Fenerbahçe'ye transferlerinin ardından birer paylaşımda bulundu.

Kaynak: Sporx.com
Cengiz ve Çağlar'dan tebrik! Barış ve Berke için...
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10 Temmuz 2018 23:54
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Fenerbahçe'nin Altınordu'dan Berke Özer ve Barış Alıcı'yı transferinin ardından, Altınordu'nun altyapısından yetişen iki yıldız isimden de yorum geldi.

Roma forması giyen Cengiz Ünder ve Freiburg'ta oynayan Çağlar Söyüncü, bu iki transfer hakkında kısa bir yorumda bulundu.

Cengiz Ünder, Barış ve Berke'yi tebrik ederken ''Emeklerinizin karşılığını almanızdan büyük mutluluk duyuyorum. Hayırlı olsun kardeşlerim!'' ifadelerini kullandı.

Çağlar Söyüncü sosyal medya hesabından ''Yolunuz Açık Olsun Kardeşlerim ..'' mesajını paylaştı.

Altınordu Kulübü de transferin ardından ''Evlatlarımız Berke Özer ve Barış Alıcı'nın Fenerbahçe'ye transferleri hayırlı olsun'' mesajını yayınladı.



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