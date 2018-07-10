SPORX ÖZEL - Fenerbahçe, ilk iki transferini yaptı, Berke Özer ve Barış Alıcı'yı transfer etti! Altınordu Kulübü, Berke Özer ve Barış Alıcı'nın Fenerbahçe'ye transfer olduğunu açıkladı ve iki futbolcuya veda etti. Altınordu'nun ardından Fenerbahçe de iki transferi resmen duyurdu.







F.BAHÇE'NİN ÖDEYECEĞİ RAKAM 4 MİLYON EURO



Fenerbahçe Kulübü, Altınordu'ya kaleci Berke Özer'in bonservis bedeli için 2,5 milyon euro ödeyecek. Sarı-lacivertliler, Barış Alıcı için 1,5 milyon euro ödeme yapacak. Ayrıca iki oyuncunun bir sonraki satışından Altınordu pay alacak.





Altınordu Kulübü'nün resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan ile Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin fotoğrafı bulunurken, "Evlatlarımız Berke Özer ve Barış Alıcı'nın Fenerbahçe'ye transferleri hayırlı olsun" notu düşüldü.Fenerbahçe Kulübü, Altınordu'ya kaleci Berke Özer'in bonservis bedeli için 2,5 milyon euro ödeyecek. Sarı-lacivertliler, Barış Alıcı için 1,5 milyon euro ödeme yapacak. Ayrıca iki oyuncunun bir sonraki satışından Altınordu pay alacak.





COCU'DAN İKİ TRANSFER İÇİN AÇIKLAMA









Spor Toto 1'inci Lig'de geçen sezon 31 maça çıkan Barış Alıcı, 10 gol attı ve 10 golün de hazırlayıcısı oldu. Genç file bekçisi Berke Özer ise takımının formasını 7 maçta terletti.

İLGİLİ VİDEO



İLGİLİ VİDEO



Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, iki transferin ardından "Kulübümüze 2 yetenekli genç oyuncu katıyor olmak çok güzel. Üzerinde çalıştığımız en önemli konulardan birisi, önümüzdeki yıllarda kulübümüze hizmet edecek potansiyeli yüksek genç oyuncuları buraya getirmek." açıklamasını yaptı.Öte yandan Fenerbahçe Kulübü'nün açıklamasında "A Milli Takım'a kadar yükselmiş 2000 doğumlu kaleci Berke Özer ve 1997 doğumlu genç milli takım oyuncusu Barış Alıcı yeni sezondan itibaren "Çubuklu" formamızın başarısı için ter dökecekler. Berke ve Barış'a Fenerbahçe Ailesi'ne hoş geldiniz diyor, nice başarılar, zaferler ve şampiyonluklarla dolu yıllar diliyoruz." ifadelerini kullanıldı.Altınordu'da geçen sezon attığı goller ve yaptığı asistlerle yıldızı parlayan sağ kanat Barış Alıcı'nın bonservisi için 3 milyon euro talep ediliyordu.İzmir kulübünde 2015'te profesyonel olan 20 yaşındaki forvet son 2 sezonda 1'inci Lig'de toplam 53 maçta forma giydi. İlk yılında 3 kez rakip fileleri sarsan Barış, geçen sezon 10 gol, 10 asist yaparak dikkatleri üzerine çekti. Son olarak U20 Milli Takımı'nda forma giyen yetenekli futbolcuyu geçen sezon Başakşehir'in yanı sıra Galatasaray ve Göztepe de takip ediyordu.Barış Alıcı kısa bir süre önce, "İdol olarak değil ama beğendiğim oyuncular var. Mevkiimde Cengiz zaten çok önemli bir örnek benim için. Üst düzey olma yolunda ilerliyor. Süper Lig'de Visca var. Çok etkili bir oyuncu. Mbappe'yi de çok beğeniyorum." şeklinde konuştu25 Mayıs 2000 İzmir Konak doğumlu. 18 yaşındaki kaleci bu sezon Altınordu A takımı ile TFF 1. Lig'de 5 maça çıktı. 1.90 boyundaki kaleci ile bir ara Manchester City'nin ilgilendiği yazılmıştı. Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'ndaki 3 maçta forma giydi ve kalesinde 4 gol gördü. 25 kez çeşitli kategorilerde milli oldu.Berke'yi mutlaka yurtdışına göndereceklerini vurgulayan Altınordu Başkanı Özkan'ın kararını değiştirebileceği iddia ediliyor.Daha önce sosyal medyada Fenerbahçe formalı fotoğraflarıyla dikkat çeken genç eldivenin de sarı-lacivertli kulüpte oynamak istediği öğrenildi.Berke Özer de kısa bir süre önce, "İdol olarak aldığım kişi Manchester City'den Ederson. Çok önde oynayan, sorumluluk alan çizgide iyi kaleci olup da kötü kaleci yok bence. Herkes kurtarabilir ama önemli olan farklı şeyler yapmak, takım oyuncusu olduğunu hissettirmek. Bu konuda Ederson çok iyi. Aynı savunma oyuncusu gibi, takımın içinde oynuyor. Önceden de Neuer'di örnek aldığım, şimdi de Ederson hep daha çok sorumluluk alan önde oynayan kaleci. Tüm kulüplerde kalecinin ayakları elleri kadar iyi olmalı. Bir maçta kalecinin yaptığı kurtarış sayısı maksimum 2 veya 3'tür. İstatistiklere baktığımız zaman topla buluşması 40-50 oluyor, bu da ayakla gerçekleşiyor." şeklinde konuştu