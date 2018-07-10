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Damien Comolli: "Bu transferleri yaptık! Çünkü..."

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, Barış Alıcı ve Berke Özer transferlerinin arka planını açıkladı.

Kaynak: Sporx.com
Damien Comolli: 'Bu transferleri yaptık! Çünkü...'
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10 Temmuz 2018 23:37
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Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, Berke Özer ve Barış Alıcı transferlerini değerlendirdi.

Berke ve Barış gibi iki önemli ismi, Fenerbahçe camiasına kazandırdıkları için mutlu olduğunu ifade eden Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, "Berke ve Barış, birbirinden farklı pozisyonlarda oynuyorlar. Onları ilk gördüğüm andan itibaren çok etkilendim; çünkü sadece yetenekli değil, inanılmaz bir karaktere, çalışma azmine ve futbol tutkusuna sahipler. Aynı zamanda Türk milli takımında da oynuyorlar ve bu anlamda yaşlarına göre tecrübeli isimler. Onları, kadromuza kattığımız için çok mutluyuz." dedi.

"AYLAR ÖNCESİNDEN BU İSİMLER ÜZERİNDE DURDUK"

Sportif Direktör Damien Comolli, sözlerini şu şekilde noktaladı:

"Bildiğiniz gibi Başkanımız seçim kampanyasında da, genç oyunculardan ve kadronun gençleştirilmesinin ne kadar önemli olduğundan bahsetmişti. Biz de, bugün bunu göstermiş bulunmaktayız. Bu transferler günübirlik yapılmış transferler değil, biz Başkanımızla seçimden aylar öncesinden bu isimler üzerinde durduk. Felsefemize ve istediğimiz projeye uygun isimlerdi."

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