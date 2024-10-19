Cengiz Ünder'in gözü formada!

Fenerbahçe'de geçen sezon büyük umutlarla transfer edilen Cengiz Ünder, son haftalarda ciddi bir forma rekabetine girdi.
Sezon başı çok fazla düşünülmeyen ve gönderilmesi planlanan tecrübeli oyuncu takımda kalmıştı.
ÇOK İSTEKLİ
Özel olarak fiziksel çalışmalar da yapan deneyimli oyuncu kendini hazır tutarak Jose Mourinho'nun kendisine şans tanımasını bekliyor. Cengiz'in son idmanlarda oldukça istekli olduğu ifade edildi.
Sezon başı çok fazla düşünülmeyen ve gönderilmesi planlanan tecrübeli oyuncu takımda kalmıştı.
ÇOK İSTEKLİ
Özel olarak fiziksel çalışmalar da yapan deneyimli oyuncu kendini hazır tutarak Jose Mourinho'nun kendisine şans tanımasını bekliyor. Cengiz'in son idmanlarda oldukça istekli olduğu ifade edildi.