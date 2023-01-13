Cengiz Ünder'den geleceğiyle ilgili net sözler

Olimpik Marsilya forması giyen Türk yıldız Cengiz Ünder, Lorient maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında geleceğiyle ilgili bir soruya da yanıt verdi.



Igor Tudor'un sistemine sezon başında alışmakta zorlandığını dile getiren Cengiz, "Sezon başında uyum sağlamakta zorlandım. Fiziksel olarak biraz acı çektim. Çok çalıştım ve bugün düzenli oynamaya başladım. Tudor'un benden ne beklediğini, ne istediğini biliyorum. Aramız çok iyi. Sanırım performansımdan memnun. Ben de artık yeni bir Cengiz Ünder'im. Başlangıçta bazı sorunlarım vardı ama bugün kendimi çok iyi hissediyorum. Daha çok koşuyorum, daha çok çalışıyorum, daha da gelişmek istiyorum." dedi.



"MARSİLYA'DA KALMAK İSTİYORUM"



Geleceğiyle ilgili çıkan iddialar üzerine Cengiz, "Marsilya'da kalmak istiyorum. Burada ne kadar mutlu olduğumu daha önce de söylemiştim. Kendimi çok iyi hissediyorum. Bir ailenin içinde gibiyim. Takım arkadaşlarım, kardeşlerim gibi." cevabını verdi.



"FRANSIZCA ZOR BİR DİL"



Fransızca ile arasının iyi olmadığını söyleyen milli yıldız, "Fransızca konusunda çok geliştiğimi söylemem. Oldukça zor bir dil." sözleriyle konuşmasını noktaladı.





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