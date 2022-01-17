CENGİZ ÜNDER İÇİN ÖZEL PANKART

MİLLİ YILDIZLAR

PUAN DURUMU

Fransa Ligue 1'in 21. haftasında Olimpik Marsilya ile Lille karşı karşıya geldi. Velodrome'da oynanan mücadele 1-1 sona erdi.Lille, 15. dakikada Sven Botman'ın golüyle öne geçti. Lille'de Benjjamin Andre 30 ve 32. dakikalarda gördüğü sarı kartla takımını 10 kişi bıraktı.İkinci yarıda baskısını artıran Olimpik Marsilya, 75. dakikada Cengiz Ünder ile skoru eşitledi.Marsilya'da Cengiz Ünder adına maç başında özel bir koreografi yapıldı. Bordeaux karşısında 44 yıllık deplasman galibiyeti hasretini bitiren Cengiz Ünder için "Tarihi zafer için bravo, teşekkürler Cengiz Ünder!" pankartı açıldı. (Fotoğraf Kaynak: @OM_Officiel)Marsilya'da Cengiz Ünder maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Lille'de Zeki Çelik 90 dakika, Burak Yılmaz ise 72 dakika süre aldı.Lille'de forma giyen Yusuf Yazıcı ise transferi nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.Bu sonucun ardından Marsilya 37 puana, Lille ise 29 puana yükseldi.Marsilya, gelecek hafta Lens'e konuk olacak. Lille ise sahasında Lorient'i konuk edecek.