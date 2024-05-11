İskoçya Premiership Şampiyonluk Grubu'nda Old Firm derbisinde Celtic ile Rangers karşı karşıya geldi. Celtic Park'taki maçı ev sahibi ekip 2-1'lik skorla kazandı.



Celtic'e galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Matthew O'Riley ve 38. dakikada John Lundstram (kendi kalesine) attı. Rangers'ın tek golü 40. dakikada Cyriel Dessers'ten geldi.



Celtic'te ilk golü atan O'Riley, 55'te penaltıdan yararlanamadı. Rangers'ta kendi kalesine gol atan Lundstram 45'te ise kırmızı kart gördü.



Rangers'ta milli futbolcu Rıdvan Yılmaz, 61. dakikada oyuna dahil oldu.



Bu sonucun ardından Celtic, puanını 87'ye yükseltti. Celtic, kalan iki haftada bir puan alması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek. Rangers, 81 puanda kaldı.



Celtic, gelecek hafta Kilmarnock deplasmanına gidecek. Rangers, sahasında Dundee FC'yi ağırlayacak.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU