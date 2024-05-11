Celtic'ten şampiyonluk için dev adım!

Celtic, Old Firm'de Rangers'ı 2-1 mağlup etti ve şampiyonluk için büyük bir adım attı. Celtic, kalan iki haftada bir puan alması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Celtic'ten şampiyonluk için dev adım!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Mayıs 2024 16:32
İskoçya Premiership Şampiyonluk Grubu'nda Old Firm derbisinde Celtic ile Rangers karşı karşıya geldi. Celtic Park'taki maçı ev sahibi ekip 2-1'lik skorla kazandı.

Celtic'e galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Matthew O'Riley ve 38. dakikada John Lundstram (kendi kalesine) attı. Rangers'ın tek golü 40. dakikada Cyriel Dessers'ten geldi.

Celtic'te ilk golü atan O'Riley, 55'te penaltıdan yararlanamadı. Rangers'ta kendi kalesine gol atan Lundstram 45'te ise kırmızı kart gördü.

Rangers'ta milli futbolcu Rıdvan Yılmaz, 61. dakikada oyuna dahil oldu.

Bu sonucun ardından Celtic, puanını 87'ye yükseltti. Celtic, kalan iki haftada bir puan alması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek. Rangers, 81 puanda kaldı.

Celtic, gelecek hafta Kilmarnock deplasmanına gidecek. Rangers, sahasında Dundee FC'yi ağırlayacak.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery