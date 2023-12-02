Cedric Bakambu ligde siftah yaptı

Galatasaray'ın deplasmanda Pendikspor'u 2-0 yendiği maçta ilk golü kaydeden Cedric Bakambu ligdeki ilk golünü atmış oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Cedric Bakambu ligde siftah yaptı
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02 Aralık 2023 23:36
Sarı-kırmızılı futbolcu Cedric Bakambu, Süper Lig'de ilk kez gol sevinci yaşadı.

Galatasaray'a sezon başında katılan 32 yaşındaki santrfor, Süper Lig'de 7. maçına çıktı. Bakambu, Pendikspor mücadelesinin 69. dakikasında fileleri havalandırdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1 golü bulunan Bakambu, Süper Lig'de ilk kez fileleri havalandırdı.

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