Cedric Bakambu: "Efsane bir kulüpte forma giyiyorum"

Galatasaraylı Cedric Bakambu'nun kendisini öven bir taraftara verdiği yanıt gündem oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Cedric Bakambu: 'Efsane bir kulüpte forma giyiyorum'
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10 Aralık 2023 11:41
Galatasaray'da yedek kalmasına rağmen problem çıkarmayan ve sahada yer aldığı süreçte işini yapmaya çalışan Cedric Bakambu'nun bu performansı, Galatasaray taraftarının takdirini aldı.

"EFSANE BİR KULÜPTE OYNUYORUM"

Sarı-kırmızılı bir taraftar sosyal medyadan Bakambu için, "Küsmüyor. Süre verilince işini yapıyor. Böyle karakterli futbolcuların hastasıyız" yorumunu yapınca, futbolcu da işi ifadeleri kullandı:

"Kardeşim, efsanevi kulüpte oynuyorum. Hocanın bana verdiği her dakikadan keyif almaya çalışıyorum. Takım için bütün fedakarlıkları yapmaya hazırım. Sevgi için teşekkürler."

Cedric Bakambu, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 13 resmi maçta 2 gol 1 asist kaydetti.

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