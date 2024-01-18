Afrika Uluslar Kupası F Grubu ilk hafta maçında Demokratik Kongo evinde konuk ettiği Zambiya ile 1-1 berabere kaldı.



Demokratik Kongo'nun golünü 27. dakikada Cedric Bakambu'nun asistinde Yoane Wissa, Zambiya'nın golünü 23. dakikada Kings Kangwa kaydetti.



Demokratik Kongo'da, Beşiktaş forması giyen Arthur Masuaku'da 90 dakika sahada kaldı.



Bu sonuçla beraber iki takımda grupta 1 puan olmuş oldu.



Demokratik Kongo bir sonraki karşılaşmasında Fas ile karşılaşırken, Zambiya ise Tanzanya ile oynayacak.



