Cedric Bakambu asist yaptı Kongo 1 puana razı oldu

Afrika Uluslar Kupası karşılaşmasında Demokratik Kongo sahasında ağırladığı Zambiya ile 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Instagram
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Cedric Bakambu asist yaptı Kongo 1 puana razı oldu
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18 Ocak 2024 00:56
Afrika Uluslar Kupası F Grubu ilk hafta maçında Demokratik Kongo evinde konuk ettiği Zambiya ile 1-1 berabere kaldı.

Demokratik Kongo'nun golünü 27. dakikada Cedric Bakambu'nun asistinde Yoane Wissa, Zambiya'nın golünü 23. dakikada Kings Kangwa kaydetti.

Demokratik Kongo'da, Beşiktaş forması giyen Arthur Masuaku'da 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla beraber iki takımda grupta 1 puan olmuş oldu.

Demokratik Kongo bir sonraki karşılaşmasında Fas ile karşılaşırken, Zambiya ise Tanzanya ile oynayacak.

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