ÇBK Mersin, İtalya'da Beretta Famila Schio'ya mağlup oldu

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ikinci tur beşinci maçı E Grubu'nda ÇBK Mersin, Beretta Famila Schio takımına 83-71 yenildi.

Haber; AA, Fotoğraf; Instagram
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
ÇBK Mersin, İtalya'da Beretta Famila Schio'ya mağlup oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Ocak 2025 00:08
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ikinci tur beşinci maçı E Grubu'nda ÇBK Mersin, deplasmanda İtalya'nın Beretta Famila Schio takımına 83-71 yenildi.

Palazzetto Livio Romare Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk periyodu 23-16 önde tamamlayan ev sahibi ekip, soyunma odasına da 48-37 önde gitti.

Üçüncü çeyrekte de iyi oyununu sürdüren Beretta Famila Schio, bu periyodu 64-54, mücadeleyi de 83-71 kazandı.

Bu sonuçla ÇBK Mersin, organizasyondaki ilk yenilgisini yaşadı.

 
 
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery