ÇBK Mersin, İtalya'da Beretta Famila Schio'ya mağlup oldu

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ikinci tur beşinci maçı E Grubu'nda ÇBK Mersin, deplasmanda İtalya'nın Beretta Famila Schio takımına 83-71 yenildi.
Palazzetto Livio Romare Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk periyodu 23-16 önde tamamlayan ev sahibi ekip, soyunma odasına da 48-37 önde gitti.
Üçüncü çeyrekte de iyi oyununu sürdüren Beretta Famila Schio, bu periyodu 64-54, mücadeleyi de 83-71 kazandı.
Bu sonuçla ÇBK Mersin, organizasyondaki ilk yenilgisini yaşadı.
Palazzetto Livio Romare Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk periyodu 23-16 önde tamamlayan ev sahibi ekip, soyunma odasına da 48-37 önde gitti.
Üçüncü çeyrekte de iyi oyununu sürdüren Beretta Famila Schio, bu periyodu 64-54, mücadeleyi de 83-71 kazandı.
Bu sonuçla ÇBK Mersin, organizasyondaki ilk yenilgisini yaşadı.