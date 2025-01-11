ÇBK Mersin, Danilos Pizza'ya karşı evinde galip

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında ÇİMSA ÇBK Mersin, sahasında Danilos Pizza'yı 83-68 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
ÇBK Mersin, Danilos Pizza'ya karşı evinde galip
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Ocak 2025 18:36
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında ÇİMSA ÇBK Mersin, sahasında Danilos Pizza'yı 83-68'lik skorla mağlup etti.  Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Özge Şentürk Bayraktar, Furkan Keseratar, Burak Pehlivan

ÇİMSA ÇBK Mersin: Howard 19, Fauthoux 13, Carleton 9, Rupert 14, Pelin Derya Bilgiç 8, Asena Yalçın 10, Feride Şevval Akalan 2, Sinem Ataş 8, Derin Yaya

Danilos Pizza: Ferda Yıldız 3, Yağmur Bul 3, Mompremier 12, Palenikova 19, Walker 14, Hande Çelebi 7, Yağmur Kübra Taşar 10, Nihal Güngör Yıldırım, Deniz Aygül

1. Periyot: 30-13

Devre: 52-34

3. Periyot: 66-49

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery