ÇBK Mersin, adını Final-Four'a yazdırdı!

Kadınlar EuroLeague çeyrek final üçüncü maçında ÇBK Mersin ile Zaragoza Mersin'deki Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşılaştı.



ÇBK Mersin, İspanyol rakibi Zaragoza'yı 86-63 mağlup ederek adını üst üste ikinci kez Final Four'a yazdırdı.



Bu sonuçla birlikte ÇBK Mersin'in Final-Four'daki rakibi bir diğer Türk temsilcisi Fenerbahçe Alagöz Holding oldu.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU