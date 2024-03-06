ÇBK Mersin, adını Final-Four'a yazdırdı!

Kadınlar EuroLeague çeyrek final üçüncü maçında Zaragoza'yı 86-63 mağlup eden ÇBK Mersin, adını Final Four'a yazdırarak Fenerbahçe Alagöz Holding'in rakibi oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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ÇBK Mersin, adını Final-Four'a yazdırdı!
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06 Mart 2024 21:28
Son güncelleme 06 Mart 2024 21:34
Kadınlar EuroLeague çeyrek final üçüncü maçında ÇBK Mersin ile Zaragoza Mersin'deki Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşılaştı.

ÇBK Mersin, İspanyol rakibi Zaragoza'yı 86-63 mağlup ederek adını üst üste ikinci kez Final Four'a yazdırdı.

Bu sonuçla birlikte ÇBK Mersin'in Final-Four'daki rakibi bir diğer Türk temsilcisi Fenerbahçe Alagöz Holding oldu.

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