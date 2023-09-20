Çaykur Rizespor transferle gençleşti

Çaykur Rizespor, yeni sezonda kadrosuna 16 oyuncu ile anlaşma sağladı.



Karadeniz ekibi, Las Palmas'tan Oscar Pinchi, Sarajevo'dan Dal Varesanovic, FC Lahti'den Altin Zeqiri, Qarshi'den Alikulov, AF Darou Salam'dan Mame Mor Faye ve Oumar Diouf ve Somaspor'dan Mustafa Şengül ve Eray Korkmaz'ı ve Manisa FK'dan Muhammet Taha Şahin'i Zalaegerszeg'den Mosci'yi, Prag'dan Minchev ve Höjer'i, CSKA Moskova'dan Gaich'i, Nott.Forest'dan Jonjo Shelvey'i, FC Haka'dan da JannePekka Laine'yi ve son olarak da Botafogo takımından Gustavo Sauer'i renklerine bağladı.



EN YAŞLI İSİM SHELVEY



Yeşil-Mavililer'in, şu ana kadar yaptığı transferlerde yaş ortalaması 23.8 oldu. Çaykur Rizespor'un yaptığı en genç transferi 18 yaşındaki Mame Mor Faye, en yaşlısı da 31 yaşındaki Jonjo Shelvey oldu.



