Çaykur Rizespor, Konrad Michalak'ı kiraladı

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Konrad Michalak'ı bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.



Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 1997 doğumlu Polonyalı hücum oyuncusu Michalak ile satın alma opsiyonu ile 1 sezonluk kiralık anlaşmaya varıldığı belirtildi.



Açıklamada, "Rusya Premier Lig ekibi Akhmat Grozny'den transfer ettiğimiz Konrad Michalak geçtiğimiz sezon MKE Ankaragücü'nde kiralık olarak forma giymiştir. Michalak'ın kulübümüze hayırlı olmasını diliyor, kendisine hoş geldin diyoruz." ifadelerine yer verildi.



Michalak, geçtiğimiz sezon MKE Ankaragücü forması ile 14 maçta 819 dakika görev almıştı.



