Çaykur Rizespor'dan Taylan Antalyalı atağı

Orta saha takviyesi içinde uzun zamandır oyuncu arayışını sürdüren Çaykur Rizespor'un gündemine Galatasaray forması giyen Taylan Antalyalı geldi.
Rize'nin Sesi'nin haberinde; Galatasaray'ın yeni sezon planlamasında yer almayan 29 yaşındaki orta sahanın Çaykur Rizespor'a sıcak baktığı ifade edildi.
Samsunspor'da geçen sezon 26 maçta süre bulan deneyimli futbolcu, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.
Taylan Antalyalı'nın Galatasaray ile mevcut sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
Rize'nin Sesi'nin haberinde; Galatasaray'ın yeni sezon planlamasında yer almayan 29 yaşındaki orta sahanın Çaykur Rizespor'a sıcak baktığı ifade edildi.
Samsunspor'da geçen sezon 26 maçta süre bulan deneyimli futbolcu, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.
Taylan Antalyalı'nın Galatasaray ile mevcut sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
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