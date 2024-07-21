Çaykur Rizespor'dan Taylan Antalyalı atağı

Çaykur Rizespor'un gündemine Galatasaray forması giyen Taylan Antalyalı geldi.

, Fotoğraf; Imago
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Çaykur Rizespor'dan Taylan Antalyalı atağı
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21 Temmuz 2024 14:52
Orta saha takviyesi içinde uzun zamandır oyuncu arayışını sürdüren Çaykur Rizespor'un gündemine Galatasaray forması giyen Taylan Antalyalı geldi.

Rize'nin Sesi'nin haberinde; Galatasaray'ın yeni sezon planlamasında yer almayan 29 yaşındaki orta sahanın Çaykur Rizespor'a sıcak baktığı ifade edildi.

Samsunspor'da geçen sezon 26 maçta süre bulan deneyimli futbolcu, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.

Taylan Antalyalı'nın Galatasaray ile mevcut sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
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