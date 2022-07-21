Çaykur Rizespor ayrılığı resmen açıkladı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Damjan Djokovic ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.



Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, profesyonel oyuncuları Damjan Djokovic ile sözleşmelerinin karşılıklı anlaşma sağlanarak sonlandırıldığı belirtildi.



Açıklamada, "Djokovic'e hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.



Djokovic, geçen sezonun ikinci yarısında Adana Demirspor'dan kiralık olarak Çaykur Rizespor'da forma giymişti.





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