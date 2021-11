Chicago Bulls guardı Alex Caruso, takım arkadaşı Lonzo Ball'un Los Angeles Lakers dönemi sırasında "farklı bir oyun oynamaya çalıştığını" söyledi.



Caruso, 'Old Man and The Three' isimli podcast'te eski NBA oyuncusu JJ Redick'e, 2017 NBA Draftı'nda 2 numaradan seçilmiş olan oyuncunun Lakers'taki görev süresi sırasında 'farklı bir oyun oynamaya' çalıştığını açıkladı:



"Bence Los Angeles'a geldiğinde farklı bir oyun oynamaya çalışıyordu. NBA'deki point guardların yapması gerekenlere ya da Lakers'ın yapmasını istediklerine uyum sağlamaya uğraşıyordu.



Son bir buçuk yılda kendi oyununu oynamaya başladığını düşünüyorum, ki bu da fazla kafaya takmadan oynadığı bir oyun. Eğer boştaysa, şut atıyor. Eğer hızlı hücum başlamışsa, topu o getiriyor ve hızlı karar veriyor. Lisede ve kolejde de öyle oynuyordu. Draft'ta 2. sıradan seçilmesinin nedeni buydu.



Bence Los Angeles'ta bir sebepten ötürü bundan uzaklaşmıştı. Ona neler söylendiğini bilmiyorum ama artık kendi oyununu oynamaya geri döndüğü için, basketbol oynamaktan zevk aldığını düşünüyorum."



Caruso, Lakers'ta dört yıl (2017-2021) geçirmiş ve 2020'de NBA şampiyonluğunu kazanmıştı. Lonzo ise Los Angeles'ta iki sene (2017-2019) forma giymişti.