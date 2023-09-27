Çarpıcı iddia: 'Jesus, Tadic'i istemedi'

yaz transfer döneminde ezeli rakibi Beşiktaş'a çalım atarak kadrosuna kattığıile ilgili yeni bir gerçek ortaya çıktı.Sabah'ın haberine göre; Takımın en etkili oyuncularından biri olan ve performansının yanı sıra lider karakteriyle de taraftarın gönlünü kazanan Sırp kanat oyuncusunun, geçtiğimiz sezon sarı-lacivertlilerin kapısından döndü.34 yaşındaki futbolcunun, o dönemdeki teknik direktörönerildiği ancak onay çıkmadığı kaydedildi. Transferde daha çok Brezilyalı ve Portekizli isimlere yönelen deneyimli hocanın, Tadic'i yaşı ve çabuk bir futbolcu olmadığını düşündüğü için reddettiği ifade edildi.Bu sezon ise Tadic'i kaçırmayan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, oyuncusunun sergilediği futboldan oldukça mutlu. Hücumun her noktasında görev alan deneyimli yıldız, Fenerbahçe'nin sisteminde kilit bir noktada yer alıyor.