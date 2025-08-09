10 Ağustos
Rizespor-Göztepe
0-3
10 Ağustos
Eyüpspor-Konyaspor
0-225'
10 Ağustos
Bandırmaspor-Sakaryaspor
1-1
10 Ağustos
Boluspor-Belediye Vanspor
2-3
10 Ağustos
Bodrum FK-Pendikspor
0-023'
10 Ağustos
Ahlatçı Çorum FK-Amed Sportif
0-024'
10 Ağustos
PEC Zwolle-FC Twente
1-0
10 Ağustos
Ajax-Telstar
2-0
10 Ağustos
Alkmaar-FC Groningen
4-1
10 Ağustos
FC Utrecht-Heracles
4-0
10 Ağustos
Bochum-Elversberg
2-0
10 Ağustos
Hertha Berlin-Karlsruher SC
0-0
10 Ağustos
Holstein Kiel-Arminia Bielefeld
0-2
10 Ağustos
RAAL La Louviere-Sporting Charleroi
1-0
10 Ağustos
Anderlecht-Zulte Waregem
2-3
10 Ağustos
Standard Liege-Genk
2-1
10 Ağustos
Royal Antwerp-OH Leuven
2-080'
10 Ağustos
C.Palace-Liverpool
5-4

Carlos Cuesta için transfer planı!

Galatasaray'dan Carlos Cuesta ile ilgilenen Vasco da Gama'nın transfer planı ortaya çıktı. Brezilya ekibi, Cuesta'yı satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.

calendar 09 Ağustos 2025 15:01
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Carlos Cuesta için transfer planı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Brezilya ekiplerinden Vasco da Gama, Galatasaray'dan Carlos Cuesta ile ilgileniyor.

Globo'da yer alan habere göre, savunmaya takviye yapmak isteyen Vasco da Gama, Carlos Cuesta'yı transferde öncelik halinde getirdi. 

Brezilya temsilcisi, Cuesta'yı satın alma opsiyonuyla (Belirlenen hedeflere ulaşılması) kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.



Vasco da Gama, 26 yaşındaki futbolcunun transferi için temaslarına devam ediyor.

Carlos Cuesta, geçen sezonun ikinci yarısında transfer olduğu Galatasaray'da 9 maçta süre buldu.

GALATASARAY İLE SÖZLEŞMESİ 

Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösterilen Kolombiyalı savunma oyuncusunun Galatasaray ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
2 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
3 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
4 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Konyaspor 1 1 0 0 1 0 3
6 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
7 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
8 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
9 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
10 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
11 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
12 Kocaelispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Trabzonspor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 0 1 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.