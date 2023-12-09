Capello: 'Hakan bir orkestra şefi'

İtalyan teknik adam Fabio Capello, Inter'i değerlendirdi ve takımın orta sahası için övgü dolu sözler sarf etti.



Capello, "İtalya'da hiç kimse Hakan Çalhanoğlu gibi referans noktasına sahip değil. Ayrıca dünyada çok az takımda hücum alanında bu kadar iyi olan, boşluklara girerek ya da kenara gelerek forvetlere destek veren, takımın dengesini ve savunmanın nasıl yapılacağını bilen orta saha oyuncuları var." dedi.



Simone Inzaghi'nin en büyük gücünün orta sahası olduğunu söyleyen Capello, "Inter'in en büyük gücü orta sahası; burada kalite, rakibi karşılama ve oyun görüşünün doğru bir karışımı var. Hakan Çalhanoğlu, harika bir orkestra şefi. Barella ve Mkhitaryan taktiksel zekaya ve kalite sahip. İlk alternatif olarak çok sevdiğim ve her oynadığında iz bırakan Frattesi var. Herkes nasıl gol atılacağını, asist yapılacağını ya da takıma nasıl yardım edileceğini biliyor. Dinamik ve kaliteli bir seviyede, Inter orta sahayı çok iyi kurdu ve beş kişiyle oynamak da buna yardımcı oluyor" ifadelerini kullandı.



Bu sezon Inter formasıyla 17 maça çıkan Hakan, 7 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.





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