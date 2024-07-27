CANLI | Galatasaray - Parma

Galatasaray, hazırlık maçında İtalyan temsilcisi Parma ile karşılaşıyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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CANLI | Galatasaray - Parma
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27 Temmuz 2024 21:11
Son güncelleme 27 Temmuz 2024 22:02
Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında İtalya temsilcisi Parma ile özel maçta karşı karşıya geliyor.

CANLI SKOR - 1. DEVRE

GALATASARAY: 0
PARMA: 1' 42' Hernani

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GALATASARAY'IN İLK 11'İ

Galatasaray XI: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Berkan, Ziyech, Mertens, Zaha, Icardi.



Sarı-kırmızılı takım, bu müsabakanın ardından Avusturya kampını tamamlayarak İstanbul'a dönecek.

Sezon öncesi hazırlık maçlarında LASK'a 3-2, Almanya 2. Futbol Ligi temsilcisi Fortuna Düsseldorf'a ise 5-2 yenilen Galatasaray, Slovakya'nın Trencin takımını 4-1, Serie A temsilcisi Lecce'yi de 2-1 mağlup etmişti.

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