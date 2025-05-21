CANLI: Galatasaray Divan Kurulu

Dursun Özbek: "Engelsiz aslanlarımızla gurur duyduk. Voleybolda başarılar kazanmaya devam ediyoruz. Divan Başkanımız da aldığımız başarıları tek tek sıraladı. Önümüzdeki dönemde daha fazla başarı kazanacağımıza inanıyorum."



Dursun Özbek: "Şimdi daha büyük hedefler için birlikte ilerlemenin zamanı. Bu sene şampiyonluk kutlamamızı bir festivale dönüştürmek için Yenikapı'yı belirledik. Tarih olarak özellikle 25.05.2025 tarihini seçtik. Kalbi Galatasaray için atan herkesi oraya davet ediyorum."

İBRAHİM HATİPOĞLU'NUN SÖZLERİ



İbrahim Hatipoğlu: "İlk 9 ayda toplam hasılatımız 8.9 milyar liraya, satış maliyetimiz 8.8 milyara, brüt karlılığımız 57 milyon TL olarak gerçekleşti."







İbrahim Hatipoğlu: "8.9 milyar TL'lik bir gelire ulaşmış durumdayız. Buradaki değişim oranları, geçen yılla ilgili baktığımız zaman sponsorlukta yüzde 12'lik küçülme görülse de bir önceki dönemin enflasyonla düzeltilmiş rakamıyla yapılmakta."



İbrahim Hatipoğlu: "İlk 9 ayda toplam hasılatımız 8.9 milyar liraya, satış maliyetimiz 8.8 milyara, brüt karlılığımız 57 milyon TL olarak gerçekleşti."İbrahim Hatipoğlu: "8.9 milyar TL'lik bir gelire ulaşmış durumdayız. Buradaki değişim oranları, geçen yılla ilgili baktığımız zaman sponsorlukta yüzde 12'lik küçülme görülse de bir önceki dönemin enflasyonla düzeltilmiş rakamıyla yapılmakta."

Dursun Özbek: "25. şampiyonluğumuzu kazanıp 5. yıldızı kazanacağımızı söylemiştim. Türkiye Kupası'nı da kazandık. Okan Hocamız başta olmak üzere futbolcularımız ve katkısı olan tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum."