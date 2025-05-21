CANLI: Galatasaray Divan Kurulu

Galatasaray'da mayıs ayı olağan Divan Kurulu toplantısı gerçekleştiriliyor.
DURSUN ÖZBEK'İN SÖZLERİ
Dursun Özbek: "Yeni tesisimizin üyelerimizin ziyaretine açtık. Futbolumuzun yeni yerleşkesi olan Kemerburgaz'ı görmelerine fırsat verdik. Beğenilerini ilettiler. Hep beraber orada bir arada olmanın keyfini yaşadık. Mayıslar bizimdir sözü futbol için söylenmişti ama bu dönemde bu söze amatör şubelerimizi de ekledik."
İbrahim Hatipoğlu: "En büyük gelir kaybımız Şampiyonlar Ligi'ne katılmamak olarak görünüyor. Gelecek sene Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacağız. Bu da gelecek sene çok önemli bir geliri işaret ediyor."
İbrahim Hatipoğlu: "Maliyetlerimize baktığımız zaman 8.8 milyar TL ile yüzde 19'luk artış gösteriyor giderlerimiz. Başlıca giderimiz 3.6 milyar ile sporcu ücretleri."
Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Mehmet Kamil Erişen: "Göztepeliler, Başakşehirler, sizlere çağrımdır. Futboldaki bu şiddet, nefretin bitmesi lazım. Bu takımı siz alkışlamakla yükümlüsünüz."
Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Sami Çölgeçen: "Dursun Başkan, yapacağı işler arasında atçılık, ahırlar falan yapacağım diyor. Bizim bunlarla işimiz yok. Yapma yahu. Ne atı Allah aşkına... Futboldan aldığımız paraları buralara enjekte etmeyelim."
DURSUN ÖZBEK'İN SÖZLERİ
Dursun Özbek: "Yeni tesisimizin üyelerimizin ziyaretine açtık. Futbolumuzun yeni yerleşkesi olan Kemerburgaz'ı görmelerine fırsat verdik. Beğenilerini ilettiler. Hep beraber orada bir arada olmanın keyfini yaşadık. Mayıslar bizimdir sözü futbol için söylenmişti ama bu dönemde bu söze amatör şubelerimizi de ekledik."
Dursun Özbek: "Engelsiz aslanlarımızla gurur duyduk. Voleybolda başarılar kazanmaya devam ediyoruz. Divan Başkanımız da aldığımız başarıları tek tek sıraladı. Önümüzdeki dönemde daha fazla başarı kazanacağımıza inanıyorum."
ŞAMPİYONLUK AÇIKLAMASI
Dursun Özbek: "25. şampiyonluğumuzu kazanıp 5. yıldızı kazanacağımızı söylemiştim. Türkiye Kupası'nı da kazandık. Okan Hocamız başta olmak üzere futbolcularımız ve katkısı olan tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum."
ŞAMPİYONLUK AÇIKLAMASI
Dursun Özbek: "25. şampiyonluğumuzu kazanıp 5. yıldızı kazanacağımızı söylemiştim. Türkiye Kupası'nı da kazandık. Okan Hocamız başta olmak üzere futbolcularımız ve katkısı olan tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum."
Dursun Özbek: "Şimdi daha büyük hedefler için birlikte ilerlemenin zamanı. Bu sene şampiyonluk kutlamamızı bir festivale dönüştürmek için Yenikapı'yı belirledik. Tarih olarak özellikle 25.05.2025 tarihini seçtik. Kalbi Galatasaray için atan herkesi oraya davet ediyorum."
İBRAHİM HATİPOĞLU'NUN SÖZLERİ
İbrahim Hatipoğlu: "İlk 9 ayda toplam hasılatımız 8.9 milyar liraya, satış maliyetimiz 8.8 milyara, brüt karlılığımız 57 milyon TL olarak gerçekleşti."
İbrahim Hatipoğlu: "8.9 milyar TL'lik bir gelire ulaşmış durumdayız. Buradaki değişim oranları, geçen yılla ilgili baktığımız zaman sponsorlukta yüzde 12'lik küçülme görülse de bir önceki dönemin enflasyonla düzeltilmiş rakamıyla yapılmakta."
İbrahim Hatipoğlu: "İlk 9 ayda toplam hasılatımız 8.9 milyar liraya, satış maliyetimiz 8.8 milyara, brüt karlılığımız 57 milyon TL olarak gerçekleşti."
İbrahim Hatipoğlu: "8.9 milyar TL'lik bir gelire ulaşmış durumdayız. Buradaki değişim oranları, geçen yılla ilgili baktığımız zaman sponsorlukta yüzde 12'lik küçülme görülse de bir önceki dönemin enflasyonla düzeltilmiş rakamıyla yapılmakta."
İbrahim Hatipoğlu: "En büyük gelir kaybımız Şampiyonlar Ligi'ne katılmamak olarak görünüyor. Gelecek sene Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacağız. Bu da gelecek sene çok önemli bir geliri işaret ediyor."
İbrahim Hatipoğlu: "Maliyetlerimize baktığımız zaman 8.8 milyar TL ile yüzde 19'luk artış gösteriyor giderlerimiz. Başlıca giderimiz 3.6 milyar ile sporcu ücretleri."
Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Mehmet Kamil Erişen: "Göztepeliler, Başakşehirler, sizlere çağrımdır. Futboldaki bu şiddet, nefretin bitmesi lazım. Bu takımı siz alkışlamakla yükümlüsünüz."
Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Sami Çölgeçen: "Dursun Başkan, yapacağı işler arasında atçılık, ahırlar falan yapacağım diyor. Bizim bunlarla işimiz yok. Yapma yahu. Ne atı Allah aşkına... Futboldan aldığımız paraları buralara enjekte etmeyelim."
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