Geçen sezonu Beşiktaş'ın arkasında tamamlayan Galatasaray yeni sezonu erken açtı. Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme mücadelesi verecek Sarı-Kırmızılılar, sezonun ilk hazırlık maçını bugün oynuyor.
Fatih Terim yönetiminde hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Rumen takımı Dinamo Bükreş ile karşılaşıyor.
CANLI SKOR (1. YARI)
GALATASARAY: 0
DİNAMO BÜKREŞ: 0
CANLI İZLE GALATASARAY - DİNAMO BÜKREŞ
GALATASARAY 11'i
Berk, Yedlin, Alpaslan, Luyindama, Ömer Bayram, Aytaç Kara, Emre Kılınç, Sofiane Feghouli, Oğulcan Çağlayan, Ryan Babel, Muhammed Mustafa
Yedekler: İsmail, Emre Taşdemir, Işık Kaan, Süleyman, Emin, Abdussamed, Erkan, Arda, Yunus, Sekidika, Ali Yavuz, Gökay
Fatih Terim yönetiminde hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Rumen takımı Dinamo Bükreş ile karşılaşıyor.
CANLI SKOR (1. YARI)
GALATASARAY: 0
DİNAMO BÜKREŞ: 0
CANLI İZLE GALATASARAY - DİNAMO BÜKREŞ
GALATASARAY 11'i
Berk, Yedlin, Alpaslan, Luyindama, Ömer Bayram, Aytaç Kara, Emre Kılınç, Sofiane Feghouli, Oğulcan Çağlayan, Ryan Babel, Muhammed Mustafa
Yedekler: İsmail, Emre Taşdemir, Işık Kaan, Süleyman, Emin, Abdussamed, Erkan, Arda, Yunus, Sekidika, Ali Yavuz, Gökay