CANLI: Beşiktaş'ta kritik gün!

Beşiktaş'ta olağan idari ve mali genel kurul, cumartesi günü gerçekleştiriliyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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CANLI: Beşiktaş'ta kritik gün!
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02 Aralık 2023 10:14
Son güncelleme 02 Aralık 2023 10:22
Beşiktaş Kulübünün olağan idari ve mali genel kurulu gerçekleştiriliyor.

BJK Emlakjet Spor Kompleksi'ndeki genel kurul saat 10.00'da başladı. Toplantıda başkanlık divan seçiminin ardından yönetim kurulu adına idari ve mali faaliyetlerle ilgili raporlar okunacak.

Toplantıda daha sonra 1 Ocak 2022 ile 31 Mayıs 2023 arasındaki üç dönem idari ve mali bakımlardan ayrı ayrı üyelerin oyuna sunulacak.

10.21 Divan Kurulu'na tutanakların imzalanması için oy birliğiyle yetki verildi.

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