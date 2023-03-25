CANLI | Beşiktaş Divan Kurulu

İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Anadolu Oditoryum'da gerçekleştiriliyor. Canlı aktarıyoruz.





Beşiktaş Kulübü, 2023 yılı 1. Olağan Divan Kurulu ToplantısıTevfik Yamantürk: "Bu görevi 6 yıldır yapmaya çalışyorum. Böyle bir yönetim kuruluna sahip olduğum için çok şanslı hissediyorum. Benim sırtımdan büyük yük alıyorlar."Gökhan Tiryaki: "Beşiktaş'ın 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla net borcuBiz banka ve kasadaki paraları düşerek net borcu açıklıyoruz. Son 1 yılda yüzde 24'lük bir borç artışımız var."Gökhan Tiryaki: "Bugün mali olarak mükemmel bir tablo var demiyoruz ancak kötüye gidiş yada finansal borcun artışı yavaşlamış durumda. Varlıklarımız, borçlarımızı daha karşılayabilir hale geldi."Gökhan Tiryaki: "Beşiktaş'ın 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla toplamda 22 bin 221 aktif üyesi bulunuyor. Bu süreçte 229 tane de yeni divan kurulu üyemiz oldu."Gökhan Tiryaki: "260 milyon TL'lik geçen seneki UEFA gelirleri bu sene yok. Beşiktaş, planlamasını sadece şampiyon olacakmış gibi yapmaması gerekiyor. 1 sene şampiyon oluruz ama Beşiktaş'ın geleceğini karartabiliriz. O yüzden Beşiktaş'ın geleceğine yönelik çalışmamız gerekiyor."Seçil Aygül: "2022-23 sezonunda Beşiktaş'ın 40 milyon euro zarar ederse UEFA'dan men edileceği söyleniyor. İşin doğrusu şu şekilde; UEFA ile yaptığımız anlaşma gereği bu sezon 60 milyon euroya kadar zarar etme hakkımız var ancak bu 60 milyon euronun üzerine 40 milyon euro daha zarar edersek, yani toplamda 100 milyon euro zarar edersek bir men riski ortaya çıkabilir. Ancak bizim ne 40 milyon euro ne de 60 milyon euro zarar etme gibi bir durumumuz olmayacak."