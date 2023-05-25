CANLI | Ankaragücü - Başakşehir

MKE Ankaragücü ile Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında karşılaşıyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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CANLI | Ankaragücü - Başakşehir
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25 Mayıs 2023 20:27
MKE Ankaragücü ile Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında karşı karşıya geliyor.

CANLI SKOR | 1. DEVRE

ANKARAGÜCÜ: 0
BAŞAKŞEHİR: 0

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İstanbul ekibi, sahasında oynanan ilk maçı 1-0'lık skorla kazandı. Bu turun galibi finalde Sivasspor'u eleyen Fenerbahçe ile eşleşecek.

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