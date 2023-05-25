CANLI | Ankaragücü - Başakşehir

MKE Ankaragücü ile Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında karşı karşıya geliyor.
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ANKARAGÜCÜ: 0
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İstanbul ekibi, sahasında oynanan ilk maçı 1-0'lık skorla kazandı. Bu turun galibi finalde Sivasspor'u eleyen Fenerbahçe ile eşleşecek.
CANLI SKOR | 1. DEVRE
ANKARAGÜCÜ: 0
BAŞAKŞEHİR: 0
SAYFAYI YENİLEMEK İÇİN TIKLAYIN!
İstanbul ekibi, sahasında oynanan ilk maçı 1-0'lık skorla kazandı. Bu turun galibi finalde Sivasspor'u eleyen Fenerbahçe ile eşleşecek.