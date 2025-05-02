Anadolu Efes, THY Euroleague play-off serisi dördüncü maçında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile karşılaşıyor.
Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı son şampiyon Panathinaikos, üç galibiyete ulaşan takımın Dörtlü Final bileti alacağı play-off serisinde Anadolu Efes'e karşı 2-1 üstün durumda bulunuyor.
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ANADOLU EFES: 38
PANATHINAIKOS: 33
1.PERİYOT SONUCU: 21-18
2.PERİYOT SONUCU: 38-33
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CANLI: Anadolu Efes - Panathinaikos
Anadolu Efes, THY Euroleague play-off serisi dördüncü maçında Panathinaikos ile karşı karşıya geliyor.
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02 Mayıs 2025 20:22
Son güncelleme 02 Mayıs 2025 21:21
Son güncelleme 02 Mayıs 2025 21:21
Anadolu Efes, THY Euroleague play-off serisi dördüncü maçında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile karşılaşıyor.
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