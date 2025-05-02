CANLI: Anadolu Efes - Panathinaikos

Anadolu Efes, THY Euroleague play-off serisi dördüncü maçında Panathinaikos ile karşı karşıya geliyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
CANLI: Anadolu Efes - Panathinaikos
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Mayıs 2025 20:22
Son güncelleme 02 Mayıs 2025 21:21

Anadolu Efes, THY Euroleague play-off serisi dördüncü maçında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile karşılaşıyor.

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı son şampiyon Panathinaikos, üç galibiyete ulaşan takımın Dörtlü Final bileti alacağı play-off serisinde Anadolu Efes'e karşı 2-1 üstün durumda bulunuyor.

CANLI: DEVRE

ANADOLU EFES: 38

PANATHINAIKOS: 33

1.PERİYOT SONUCU: 21-18

2.PERİYOT SONUCU: 38-33

SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR, TIKLAYINIZ

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.