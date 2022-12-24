Çankaya Üniversitesi, Bursa Uludağ'ı farklı geçti

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Çankaya Üniversitesi, deplasmanda Bursa Uludağ Basketbol'u 95-61 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Çankaya Üniversitesi, Bursa Uludağ'ı farklı geçti
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24 Aralık 2022 18:10
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Çankaya Üniversitesi, deplasmanda Bursa Uludağ Basketbol'u 95-61 yendi.

Çankaya Üniversitesi, bu sonuçla ligde 4. galibiyetini elde ederken, ev sahibi ekip 8. yenilgisini yaşadı.

Salon: Naim Süleymanoğlu

Hakemler: Semih Vural, Haldun Çoban, Samet Tekin

Bursa Uludağ Basketbol: Gizem Mürüvet Uca 3, Deniz Çolakoğlu 6, Gonca Karataş 10, Özge Kavurmacıoğlu 25, İlsu Darıcıoğlu, Ferda Yıldız 16, Sümeyye Nur Acar, Tuğçe Turus 1, Deniznur Çakır, Ayşegül Erdoğan

Çankaya Üniversitesi: Zellous 22, Ayşe Cora 2, İdil Türk, Melike Yalçınkaya 1, Gizem Tüzün, Melike Tuğba Oral 18, Egbo 22, Nilay Aydoğan 2, Harris 28

1. Periyot: 18-30

Devre: 36-53

3. Periyot: 46-72

Beş faulle oyundan çıkan: 33.36 Egbo (Çankaya Üniversitesi)

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